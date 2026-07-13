SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UBS gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die UBS-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,46 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das UBS-Papier investiert hätte, hätte er nun 351,370 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 42,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 778,64 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,79 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte UBS einen Börsenwert von 127,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at