SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe UBS-Investition eingebracht

Vor Jahren UBS-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die UBS-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des UBS-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,83 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 63,171 UBS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2023 gerechnet (22,76 CHF), wäre das Investment nun 1 437,78 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 43,78 Prozent.

Alle UBS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at