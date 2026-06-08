UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Langfristige Anlage
|
08.06.2026 10:04:23
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
UBS-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,53 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,882 UBS-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.06.2026 auf 37,63 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 258,98 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +158,98 Prozent.
Zuletzt verbuchte UBS einen Börsenwert von 114,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com
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