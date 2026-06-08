SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in UBS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

UBS-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,53 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,882 UBS-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.06.2026 auf 37,63 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 258,98 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +158,98 Prozent.

Zuletzt verbuchte UBS einen Börsenwert von 114,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at