UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|UBS-Investment
|
02.02.2026 10:04:30
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 02.02.2023 wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die UBS-Aktie bei 19,85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die UBS-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,038 UBS-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 36,39 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 183,32 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,32 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von UBS belief sich zuletzt auf 113,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBS
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SMI liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.01.26
|SLI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|26.01.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|39,53
|-0,53%