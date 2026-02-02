SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in UBS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.02.2023 wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die UBS-Aktie bei 19,85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die UBS-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,038 UBS-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 36,39 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 183,32 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,32 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von UBS belief sich zuletzt auf 113,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at