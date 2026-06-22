UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Hochrechnung
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22.06.2026 10:04:20
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des UBS-Papiers betrug an diesem Tag 17,84 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in UBS-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 560,695 UBS-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 988,51 CHF, da sich der Wert einer UBS-Aktie am 19.06.2026 auf 41,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 129,89 Prozent mehr wert.
UBS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 124,60 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com
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