UBS-Anlage im Blick 09.02.2026 10:04:28

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in UBS eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die UBS-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,68 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,099 UBS-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 33,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 474,42 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 147,44 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von UBS betrug jüngst 105,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

06.02.26 UBS Underweight Barclays Capital
06.02.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 UBS Kaufen DZ BANK
05.02.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
