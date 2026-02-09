UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|UBS-Anlage im Blick
|
09.02.2026 10:04:28
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die UBS-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,68 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,099 UBS-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 33,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 474,42 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 147,44 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von UBS betrug jüngst 105,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBS
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Zürich: So steht der SPI am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich in Grün: Am Mittag Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|36,75
|-1,05%