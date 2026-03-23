SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätte eine Anlage in UBS von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in UBS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 23.03.2025 wurden UBS-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die UBS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,722 UBS-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 009,72 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 20.03.2026 auf 29,08 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,97 Prozent angewachsen.

Insgesamt war UBS zuletzt 90,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at