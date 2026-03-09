SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades UBS-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,53 CHF. Bei einem UBS-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 688,468 UBS-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 29,84 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 543,89 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105,44 Prozent angezogen.

UBS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93,28 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at