SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die UBS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,32 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 3,298 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 32,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,18 Prozent erhöht.

Der Marktwert von UBS betrug jüngst 102,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at