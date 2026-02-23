UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables UBS-Investment? 23.02.2026 10:04:23

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die UBS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,32 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 3,298 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 32,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,18 Prozent erhöht.

Der Marktwert von UBS betrug jüngst 102,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten