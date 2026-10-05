UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Lohnendes UBS-Investment? 05.10.2026 10:03:43

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in UBS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem UBS-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,73 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 305,530 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 077,60 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 02.10.2026 auf 39,53 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,78 Prozent zugenommen.

UBS wurde am Markt mit 121,19 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com

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