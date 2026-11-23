UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Profitabler UBS-Einstieg?
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23.11.2026 10:03:36
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor 10 Jahren verdient
Das UBS-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,88 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die UBS-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,297 UBS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,97 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,81 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132,81 Prozent gesteigert.
Der UBS-Wert an der Börse wurde auf 111,97 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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