Wer vor Jahren in UBS eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das UBS-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,88 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die UBS-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,297 UBS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,97 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,81 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132,81 Prozent gesteigert.

Der UBS-Wert an der Börse wurde auf 111,97 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at