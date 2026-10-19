SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das UBS-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,94 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 62,755 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 486,98 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 16.10.2026 auf 39,63 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 148,70 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete UBS eine Marktkapitalisierung von 121,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at