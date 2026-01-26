Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Langfristige Investition
|
26.01.2026 10:04:21
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 221,80 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,086 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 545,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 598,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 145,99 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 77,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|592,20
|-0,07%