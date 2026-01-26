SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 221,80 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,086 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.01.2026 auf 545,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 598,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 145,99 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 77,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at