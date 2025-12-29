Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Langfristige Performance
|
29.12.2025 10:03:51
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Zurich Insurance-Aktie statt. Der Schlusskurs der Zurich Insurance-Anteile betrug an diesem Tag 259,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,491 Zurich Insurance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 140,88 CHF, da sich der Wert einer Zurich Insurance-Aktie am 23.12.2025 auf 601,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 131,41 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Zurich Insurance eine Marktkapitalisierung von 85,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|646,20
|1,19%