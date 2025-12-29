Zurich Insurance Aktie

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Langfristige Performance 29.12.2025 10:03:51

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Zurich Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Zurich Insurance-Aktie statt. Der Schlusskurs der Zurich Insurance-Anteile betrug an diesem Tag 259,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,491 Zurich Insurance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 140,88 CHF, da sich der Wert einer Zurich Insurance-Aktie am 23.12.2025 auf 601,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 131,41 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Zurich Insurance eine Marktkapitalisierung von 85,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

17.12.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
08.12.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
Zurich Insurance AG (Zürich) 646,20 1,19%

