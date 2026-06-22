SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zurich Insurance-Aktien verdienen können.

Am 22.06.2025 wurde das Zurich Insurance-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zurich Insurance-Anteile 555,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,005 Anteile im Depot. Die gehaltenen Zurich Insurance-Aktien wären am 19.06.2026 10 374,50 CHF wert, da der Schlussstand 576,20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,75 Prozent vermehrt.

Am Markt war Zurich Insurance jüngst 86,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at