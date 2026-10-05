SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Zurich Insurance-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Zurich Insurance-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zurich Insurance-Aktie an diesem Tag 255,70 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 39,108 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie auf 572,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 385,61 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 123,86 Prozent.

Zurich Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 84,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at