Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Profitabler Zurich Insurance-Einstieg? 19.10.2026 10:04:18

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Zurich Insurance-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Zurich Insurance-Papier an diesem Tag bei 425,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,349 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 613,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 440,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,09 Prozent vermehrt.

Der Zurich Insurance-Wert an der Börse wurde auf 90,07 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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