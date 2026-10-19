SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Zurich Insurance-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Zurich Insurance-Papier an diesem Tag bei 425,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,349 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 613,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 440,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,09 Prozent vermehrt.

Der Zurich Insurance-Wert an der Börse wurde auf 90,07 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at