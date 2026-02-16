Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Lohnende Zurich Insurance-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 377,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,511 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 634,15 CHF, da sich der Wert einer Zurich Insurance-Aktie am 13.02.2026 auf 552,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,34 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Zurich Insurance einen Börsenwert von 78,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|611,00
|0,86%
