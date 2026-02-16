Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Lohnende Zurich Insurance-Investition? 16.02.2026 10:03:48

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Zurich Insurance-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 377,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,511 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 634,15 CHF, da sich der Wert einer Zurich Insurance-Aktie am 13.02.2026 auf 552,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,34 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Zurich Insurance einen Börsenwert von 78,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Analysen
11:26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 611,00 0,86% Zurich Insurance AG (Zürich)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

