SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zurich Insurance-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Zurich Insurance-Aktie bei 364,70 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,742 Zurich Insurance-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.07.2026 1 666,03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 607,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 66,60 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Zurich Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 89,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at