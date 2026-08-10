Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Anlage
|
10.08.2026 10:03:54
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Zurich Insurance-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zurich Insurance-Aktie an diesem Tag 242,90 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 0,412 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 244,22 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Anteils am 07.08.2026 auf 593,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 144,22 Prozent vermehrt.
Am Markt war Zurich Insurance jüngst 87,19 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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