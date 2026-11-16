Zurich Insurance Aktie

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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Lukrative Zurich Insurance-Anlage? 16.11.2026 10:03:29

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Zurich Insurance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 16.11.2023 wurden Zurich Insurance-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zurich Insurance-Aktie bei 430,20 CHF. Bei einem Zurich Insurance-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,245 Zurich Insurance-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 234,77 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 13.11.2026 auf 655,40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,35 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 96,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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