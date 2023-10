SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zurich Insurance eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Zurich Insurance-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 307,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 32,489 Zurich Insurance-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2023 13 788,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 424,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +37,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 60,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at