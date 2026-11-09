Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Frühes Investment
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09.11.2026 10:03:46
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Zurich Insurance-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 566,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 1,765 Zurich Insurance-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie auf 630,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 112,25 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 112,25 CHF entspricht einer Performance von +11,22 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 92,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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