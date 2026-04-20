Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Zurich Insurance-Anlage 20.04.2026 10:03:41

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Zurich Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zurich Insurance-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Zurich Insurance-Aktie an diesem Tag bei 217,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,956 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 559,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 726,10 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 157,26 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 83,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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