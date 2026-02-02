SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Zurich Insurance von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Zurich Insurance-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Zurich Insurance-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 553,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Zurich Insurance-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,181 Zurich Insurance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,13 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Anteils am 30.01.2026 auf 549,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 0,87 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 78,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at