Zurich Insurance Aktie

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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Zurich Insurance-Anlage 17.08.2026 10:04:12

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Zurich Insurance-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Zurich Insurance-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Zurich Insurance-Einstiegs gewesen.

Die Zurich Insurance-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Zurich Insurance-Papier bei 591,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,692 Zurich Insurance-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 003,05 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 14.08.2026 auf 592,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,30 Prozent vermehrt.

Der Zurich Insurance-Wert an der Börse wurde auf 87,06 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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Zurich Insurance AG (Zürich) 629,60 -0,10% Zurich Insurance AG (Zürich)

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