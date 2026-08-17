Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Anlage
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17.08.2026 10:04:12
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Zurich Insurance-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren
Die Zurich Insurance-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Zurich Insurance-Papier bei 591,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,692 Zurich Insurance-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 003,05 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 14.08.2026 auf 592,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,30 Prozent vermehrt.
Der Zurich Insurance-Wert an der Börse wurde auf 87,06 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
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|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|629,60
|-0,10%
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