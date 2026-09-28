Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Lohnender Zurich Insurance-Einstieg?
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28.09.2026 10:03:45
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zurich Insurance-Papiers betrug an diesem Tag 382,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,612 Zurich Insurance-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 518,29 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Anteils am 25.09.2026 auf 581,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,83 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Zurich Insurance einen Börsenwert von 85,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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|Zurich Insurance Hold
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|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
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|06.08.26
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|21.07.26
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|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
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