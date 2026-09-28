Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Lohnender Zurich Insurance-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 5 Jahren verdient

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zurich Insurance-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zurich Insurance-Papiers betrug an diesem Tag 382,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,612 Zurich Insurance-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 518,29 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Anteils am 25.09.2026 auf 581,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,83 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Zurich Insurance einen Börsenwert von 85,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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