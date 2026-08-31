Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Anlage unter der Lupe
|
31.08.2026 10:03:47
SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren verdient
Zurich Insurance-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 402,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 0,249 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 147,71 CHF, da sich der Wert einer Zurich Insurance-Aktie am 28.08.2026 auf 593,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 47,71 Prozent mehr wert.
Am Markt war Zurich Insurance jüngst 87,36 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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