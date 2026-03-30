SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie gebracht.

Die Zurich Insurance-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 621,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,093 Zurich Insurance-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2026 8 815,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 547,80 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 11,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte Zurich Insurance einen Börsenwert von 81,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at