SMIFS Capital Markets gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SMIFS Capital Markets hat am 22.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -1,70 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,430 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 78,97 Prozent auf 17,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte SMIFS Capital Markets 82,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at