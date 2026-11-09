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09.11.2026 06:31:29
SMIFS Capital Markets informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SMIFS Capital Markets hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 INR. Im Vorjahresviertel hatte SMIFS Capital Markets 1,59 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,9 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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