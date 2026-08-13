SMIFS Capital Markets präsentierte Quartalsergebnisse

SMIFS Capital Markets stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 INR, nach 2,03 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 58,39 Prozent auf 72,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte SMIFS Capital Markets 174,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at