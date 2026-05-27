SMIFS Capital Markets stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SMIFS Capital Markets hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,39 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 227,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 102,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SMIFS Capital Markets einen Umsatz von 112,4 Millionen INR eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,03 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 1,91 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 509,66 Millionen INR, während im Vorjahr 432,45 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at