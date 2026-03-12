Smith Douglas Homes A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Smith Douglas Homes A präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,41 Prozent auf 260,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 287,5 Millionen USD gelegen.

Smith Douglas Homes A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,81 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Smith Douglas Homes A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 971,12 Millionen USD im Vergleich zu 975,46 Millionen USD im Vorjahr.

