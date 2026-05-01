Smith Douglas Homes A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Smith Douglas Homes A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,13 Prozent zurück. Hier wurden 206,4 Millionen USD gegenüber 224,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at