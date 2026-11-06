Smith Douglas Homes A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Smith Douglas Homes A hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Smith Douglas Homes A 262,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 262,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at