Smith Douglas Homes A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Smith Douglas Homes A hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 262,0 Millionen USD, gegenüber 277,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,68 Prozent präsentiert.

