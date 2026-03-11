Smith Douglas Homes a Aktie
WKN DE: A400KV / ISIN: US83207R1077
|
11.03.2026 12:08:01
Smith Douglas Homes Corp. Q4 Profit Declines
(RTTNews) - Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) revealed a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $3.52 million, or $0.39 per share. This compares with $4.10 million, or $0.46 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 9.4% to $260.42 million from $287.48 million last year.
Smith Douglas Homes Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.52 Mln. vs. $4.10 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.46 last year. -Revenue: $260.42 Mln vs. $287.48 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Smith Douglas Homes Corp Registered Shs-A-
|11,88
|-11,54%
