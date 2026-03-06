06.03.2026 06:31:28

Smith Micro Software: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Smith Micro Software hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Smith Micro Software ein EPS von -0,250 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,0 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,460 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,940 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,36 Millionen USD – eine Minderung um 15,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,55 Millionen USD eingefahren.

