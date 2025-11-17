Smith Midland gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Smith Midland hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD. Im Vorjahresviertel hatte Smith Midland 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 23,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at