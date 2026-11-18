Smith Midland hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Smith Midland 0,540 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at