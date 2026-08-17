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17.08.2026 06:31:29
Smith Midland stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Smith Midland präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 23,4 Millionen USD, gegenüber 26,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,81 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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