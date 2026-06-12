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12.06.2026 06:31:29
Smith Midland verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Smith Midland hat am 10.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,98 Prozent auf 21,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Smith Midland 22,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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