Smith Nephew vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Smith Nephew ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Smith Nephew die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Smith Nephew im vergangenen Quartal 1,36 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Smith Nephew 1,25 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at