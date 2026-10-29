Smithfield Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Smithfield Foods stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach 0,630 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Smithfield Foods mit einem Umsatz von insgesamt 3,42 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at