Smithfield Foods öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Smithfield Foods äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Smithfield Foods 0,540 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Smithfield Foods mit einem Umsatz von insgesamt 4,23 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 2,51 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 2,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,53 Milliarden USD, während im Vorjahr 14,14 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 15,44 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at