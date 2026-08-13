Smithfield Foods: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Smithfield Foods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Milliarden USD – eine Minderung von 3,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,81 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at