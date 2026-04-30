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30.04.2026 06:31:29
Smithfield Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Smithfield Foods gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Smithfield Foods 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Smithfield Foods im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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