Smiths Founders (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Smiths Founders (India) hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Smiths Founders (India) 0,040 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at