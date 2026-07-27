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27.07.2026 06:31:29
Smiths Founders (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Smiths Founders (India) hat am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Smiths Founders (India) hat ein EPS von 0,03 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,2 Millionen INR – eine Minderung von 0,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 32,3 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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